Groane

MISINTO – Il falò della giubiana illuminerà piazza Statuto questa sera, giovedì 30 gennaio, rinnovando una tradizione molto radicata nella comunità. L’appuntamento, organizzato dal comune di Misinto con la collaborazione del Motoclub Misinto, avrà inizio alle 21.

L’evento vedrà il rogo del grande fantoccio di paglia, la “giubiana”, una figura simbolica della tradizione locale. Vestita di stracci e raffigurata come un’anziana dall’aspetto sgradevole, la giubiana verrà condannata al fuoco in un rito dal forte valore simbolico. Se in alcune località il rogo rappresenta la cacciata dell’inverno, in altre assume il significato di purificazione e rinnovamento per il nuovo anno.

A Misinto, il falò della giubiana è molto più di una semplice rievocazione folkloristica: è un’occasione per l’intera comunità di ritrovarsi e condividere un momento di festa. Per rendere la serata ancora più speciale, saranno offerti risotto con luganega e vin brulé, nel segno della convivialità e della tradizione gastronomica locale.

