VENEGONO SUPERIORE / VENEGONO INFERIORE – Domenica 2 febbraio, i Comuni di Venegono Inferiore e Venegono Superiore celebreranno un importante atto di memoria e riflessione in ricordo delle vittime della Shoah con la posa delle “Pietre d’inciampo” dedicate alla famiglia Costantini.

Programma degli eventi

Venegono Superiore

Gli appuntamenti si svolgeranno alla piazzetta della Biblioteca di Venegono Superiore:

Ore 10 : intervento delle autorità e posa di quattro Pietre d’inciampo, accompagnata dall’esibizione di un gruppo musicale;

: intervento delle autorità e posa di quattro Pietre d’inciampo, accompagnata dall’esibizione di un gruppo musicale; Ore 10.15 : intitolazione ufficiale della piazzetta alla Famiglia Costantini;

: intitolazione ufficiale della piazzetta alla Famiglia Costantini; Ore 10.20: inaugurazione della mostra realizzata dagli alunni della classe III della Scuola Secondaria Ferrarin.

Venegono Inferiore

A seguire, gli eventi proseguiranno al Parco delle Rimembranze di Venegono Inferiore:

Ore 11: intervento delle autorità e posa di cinque Pietre d’inciampo, con accompagnamento musicale.

La cerimonia rappresenta un momento di profonda riflessione sul passato e un tributo simbolico alle vittime della Shoah, affinché la memoria rimanga viva per le future generazioni.

Cosa sono le Pietre d’Inciampo?

Le Pietre d’inciampo sono un progetto ideato dall’artista Gunter Demnig per commemorare le vittime del nazismo. Si tratta di piccoli blocchi in ottone incastonati nel selciato, che riportano nome, data di nascita, deportazione e, se conosciuta, data di morte della persona ricordata. Ogni pietra viene posata davanti all’ultima abitazione dalla vittima, trasformando i luoghi quotidiani in spazi di memoria.

(foto archivio: pietre d’inciampo già collocate in zona)

30012025