SARONNO – Si è tenuta nei giorni scorsi a Carugate (Milano), la tradizionale Festa dell’atletica lombarda, organizzata dalla Federazione, Fidal Lombardia, che ha premiato gli atleti e i gruppi sportivi che si sono distinti nel corso della stagione 2024, tra cui anche Osa Saronno Libertas.

I riconoscimenti sono quindi andati alla staffetta 4×1 giro Promesse (composta da Mattia Antonietti, Filippo Cappelletti, Edoardo Luraschi e Riccardo Sala), vincitrice del titolo italiano di categoria ad Ancona nel febbraio dello scorso anno, e a Vittoria Radaelli, campionessa italiana Promesse nel salto con l’asta a Rieti nel mese di luglio. Premi che vanno non solo ai risultati ma anche al grande impegno degli atleti Osa e dello staff che li segue per tutto il corso dell’anno, e che vuole essere di buon auspicio per gli imminenti Campionati Italiani Indoor Promesse, sempre ad Ancona, del 1 e 2 febbraio prossimi.