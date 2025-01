L’episodio è avvenuto lunedì alle 19 in piazza Aviatori d’Italia, quando la conducente di un’utilitaria, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro una panchina dell’arredo urbano, provocando danni evidenti.

L’incidente è stato scoperto soltanto la mattina successiva, quando alcuni residenti hanno segnalato il danneggiamento alla polizia locale. Attraverso le immagini della videosorveglianza, la centrale operativa di piazza Repubblica è riuscita a individuare il momento in cui l’auto ha urtato la panchina e a risalire al numero di targa del veicolo coinvolto.

A seguito degli accertamenti, sono stati avviati i procedimenti per identificare la conducente e chiedere conto dell’accaduto. Se ritenuta responsabile, la persona alla guida dovrà risarcire i danni causati. Nel frattempo, i tecnici comunali sono già intervenuti per mettere in sicurezza la panchina danneggiata.