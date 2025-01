Città

SARONNO – E’ stata una capigruppo frizzante quella di ieri mercoledì 29 gennaio che ha fissato la data del consiglio comunale in cui sarà approvato il bilancio previsionale prova del 9 della tenuta della maggioranza del sindaco Augusto Airoldi. La seduta è fissata martedì 4 febbraio alle 19 in Sala Vanelli in seduta mista.

Evidentemente la coalizione pensa di riuscire ad approvare il documento programmatico. Considerando le recenti dichiarazioni di Agostino De Marco, essenziale tredicesimo voto nelle ultime votazioni, di volersi attenere alla linea di Forza Italia e quindi di votare contro il previsionale, l’Amministrazione conta evidentemente di trovare il tredicesimo si in Marta Gilli che dovrebbe però rinunciare all’annunciata neutralità ostentata finora con continue astensioni) o magari in assenze e astensioni strategiche.

In realtà però i problemi sono iniziati già ieri sera quando la commissione capigruppo si è infiammata sulle modalità di voto. Da quando si è tornati in Sala Vanelli (dopo oltre un anno e mezzo di esilio dell’assemblea cittadina per i lavori di manutenzione) le opposizioni chiedono di poter votare con il sistema elettronico mentre la maggioranza preferisce (e a colpi di votazione ottiene di fare così) l’appello nominale. Già durante la seduta prima di Natale la presidente Marta Gilli si era scusata per l’impossibilità (malgrado gli ingenti investimenti per la sala dotata anche di dispositivi di domotica) di usare il voto elettronico sulla cui disponibilità non sono ancora arrivate notizie positive. Il limite sarebbe il voto dei consiglieri in collegamento nelle sedute in modalità miste.

Non si tratta di una questione marginale ne per la maggioranza ne per l’opposizione. Le motivazioni sono chiare: con l’appello nominale è più difficile avere voti non allineati e soprattutto chi vota per ultimo (es. Pierluigi Gilli e Marta Gilli) hanno un quadro dell’andamento della votazione che invece i primi consiglieri non hanno e che ovviamente in un’assemblea con voti risicati e dove i colpi di scena non sono mancati ultimamente può rivelarsi cruciale.

Non è un caso che ieri sera se ne sia parlato con toni anche accesi sia del voto elettronico sia di cambiare l’ordine usato per le votazioni. Il confronto decisamente vivace concluso solo con decisione della presidente Marta Gilli di non mettere ai voti la proposta di cambiare l’ordine di votazione dei consiglieri usata da inizio mandato. Una decisione che scontenta le opposizioni ma anche una parte della maggioranza dove le astensioni della presidente creano non pochi malumori e maldipancia.

