SARONNO – È stato il primo ultramaratoneta che ha percorso in solitaria la Milano-Sanremo. A 46 anni, tra il 24 e il 26 gennaio 1975, ha corso per 50 ore senza sosta. È proprio quest’impresa di Franco Tacchella che “La Gazzetta dello Sport” ha voluto ricordare con un articolo in occasione dei 50 anni. L’articolo, scritto da Furio Zara, racconta l’eccezionalità dell’uomo e dell’impresa già dal titolo: “Cinquant’anni fa la grande impresa di Tacchella, il Forrest Gump d’Italia”.

Tacchella non era un atleta professionista, ma un instancabile marciatore e un esempio di dedizione allo sport. La sua impresa del 1975 lo portò a coprire ben 326 chilometri e 170 metri in 50 ore consecutive, un record mondiale che lo rese celebre. Il suo arrivo allo Stadio Olimpico di Roma fu un momento memorabile che lui stesso raccontava con orgoglio e ironia: “Arrivai all’Olimpico alle 14 della domenica pomeriggio. Lo stadio era pieno, ma non erano tutti per me… dopo giocava l’Inter”.

Oltre alla storica corsa di 50 ore, Tacchella aveva già compiuto altre imprese incredibili. Ha corso in tutto il mondo, da New York ad Atene, partecipando e vincendo numerose competizioni. Ma per lui, il risultato non era importante: “La corsa è la mia vita: non vado per osterie, non vado a ballare. Lo stadio? Per me serve solo per correre”.

Saronnese doc, Tacchella ha ricevuto nel 2005 la benemerenza cittadina della Ciocchina, un riconoscimento per il suo straordinario contributo allo sport e alla città. La motivazione del premio lo descriveva perfettamente: “Instancabile marciatore sportivo in Italia ed all’estero, detentore di record mondiale, esempio di dedizione allo sport e di valorizzazione delle capacità di resistenza fisica sino ad età inoltrata”.

Tacchella ha lavorato per 25 anni come disegnatore tessile, ma quando l’azienda chiuse, intraprese una nuova carriera come venditore d’auto in una concessionaria di Saronno. La sua passione per la corsa, però, lo ha accompagnato fino all’età di 75 anni.

L’ultimo riconoscimento pubblico gli venne conferito nel 2012 dall’ex sindaco Luciano Porro e dall’assessore allo Sport Cecilia Cavaterra, durante la Festa dello Sport. Un’ulteriore testimonianza dell’affetto e della stima che la città di Saronno ha sempre avuto per lui.

Franco Tacchella si è spento a 92 anni nel dicembre 2020.

