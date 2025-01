Altre news

SARONNO – Oggi il cielo si presenterà variabile, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una massima di 11°C e una minima di 5°C, con lo zero termico posizionato intorno ai 1314 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nordest al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. Per tutti gli aggiornamenti, consulta il 3BMeteo.

L’influenza di correnti umide porterà una giornata caratterizzata da alternanza tra nuvole e momenti di cielo sereno, senza fenomeni di rilievo. La copertura nuvolosa potrebbe aumentare nelle ore serali, ma senza implicazioni sulle condizioni meteo generali. I venti si manterranno deboli e orientati dai quadranti settentrionali.

TRADATE – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si esauriranno nel corso della giornata lasciando spazio a una graduale attenuazione della nuvolosità. Sono previsti complessivamente 0.5mm di pioggia. Le temperature si manterranno tra una massima di 9°C e una minima di 5°C, con lo zero termico attestato a 1282 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nordest al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. L’arrivo di correnti umide porta una mattinata grigia con qualche debole precipitazione, seguita da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si diraderà gradualmente, mentre i venti rimarranno deboli e orientati dai quadranti settentrionali. LAZZATE – Oggi il cielo sarà variabile, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una massima di 11°C e una minima di 6°C, con lo zero termico attestato a 1313 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nordest sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con una nuvolosità irregolare che si alternerà a momenti di cielo sereno. Il clima sarà asciutto, senza fenomeni di rilievo, mentre i venti si manterranno deboli e costanti dai quadranti nordorientali.

