SARONNO – Dopo il briefing con la polizia locale, hanno fatto subito la prima uscita sulle strade cittadine. Ad annunciarlo sono stati gli stessi City Angels con un post: “La nostra prima uscita in strada! Qui siamo in via San Giuseppe, davanti alla sede dell’Unitre, e in via San Cristoforo. Da oggi, ci vedrete spesso in città!”.

L’arrivo dei City Angels a Saronno è frutto di un percorso di selezione e formazione coordinato dal fondatore dell’associazione, Mario Furlan. “Abbiamo ricevuto oltre trenta richieste di adesione. Alcune persone sono state scartate subito, altre dopo una selezione telefonica, e altre ancora dopo un colloquio vis-à-vis” ha spiegato Furlan. I volontari hanno seguito un corso intensivo di formazione nel fine settimana, preparandosi al meglio per il loro nuovo ruolo in città.

Il gruppo operativo saronnese conta attualmente 11 volontari, di cui 10 residenti in città e uno con esperienza pregressa nel servizio a Monza. “Con questi numeri pensiamo di effettuare un paio di servizi alla settimana, con la possibilità di aumentare la frequenza man mano che si aggiungeranno nuovi iscritti” ha aggiunto Furlan.

“Il nostro compito principale è quello di unire solidarietà e sicurezza” ha sottolineato il fondatore dell’associazione. Il gruppo sarà infatti un punto di riferimento per chi è in difficoltà, dai senzatetto a chi ha bisogno di un aiuto imprevisto, come un’auto in panne o la ricerca di un animale smarrito. Le loro attività si concentreranno principalmente nella zona della stazione e nel centro cittadino, con l’obiettivo di supportare i cittadini e fungere da deterrente per eventuali situazioni di pericolo. Il loro lavoro si svolgerà in stretta collaborazione con le forze dell’ordine.

A coordinare il gruppo saronnese è Roberto Ponti, affiancato dal vicecoordinatore Maurizio Casapollo. Tra i volontari figurano Lucia Esposito, Alberto Peirano, Guido Cozzi, Stefano Borroni, Patrizia Romano e Fabio Britanni.

Oltre alla loro presenza sulle strade cittadine, i City Angels parteciperanno anche a servizi di ordine pubblico in occasione di eventi, concerti, processioni e manifestazioni, garantendo un ulteriore supporto alla sicurezza della comunità.

