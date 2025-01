news

L’anno è il 2022, mese di novembre. Tutti stanno vivendo la prima fase del bear market, aspettando la ripresa con i propri fondi custoditi al sicuro sugli exchange.

All’improvviso arriva una notizia che sconvolge il mondo delle crypto: FTX non dispone dei fondi necessari da restituire a coloro che prelevano dall’exchange. Si tratta di uno dei maggiori exchange in circolazione, che fino a quel momento godeva di un’altissima stima da parte di tutti.

Sam Bankman-Fried, il creatore e volto più noto di questa realtà, ha sperperato i soldi dei clienti prestandoli ad Alameda, noto venture capitalist del settore. In poche ore, il prezzo di FTX crolla, l’app diventa inutilizzabile dagli utenti e miliardi di dollari vanno in fumo, lasciando molte persone senza i propri fondi.

Questo è lo scenario apocalittico che molte persone si sono trovate a vivere durante quel nefasto mese. Ma ci sarebbero altri exchange da aggiungere alla lista delle realtà ormai scomparse.

Forse è per questo che il presidente americano neoeletto Donald Trump parla della necessità di preservare la libertà di una custodia autonoma delle crypto, tramite wallet personali e non tramite le casse centralizzate di questi exchange.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump announces $500 billion AI investment, partnering with OpenAI, Oracle and SoftBank. pic.twitter.com/jNWMUjx1NO — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 21, 2025

Questa dichiarazione ha avuto eco in tutto il mondo, spingendo molte persone a dirottare attivamente i propri fondi crypto altrove, dando vita a un movimento crescente e destinato ad aumentare ancora. Chiariamoci: gli exchange non spariranno né nel medio né nel lungo termine, ma è evidente che tra gli investitori stia emergendo una nuova consapevolezza.

Per questo motivo, realtà come Best Wallet stanno registrando una fortissima crescita negli ultimi mesi, posizionandosi come leader in un settore in espansione come quello dei wallet crypto.

Le ragioni della crescita di Best Wallet

Attribuire il motivo dell’ascesa rapidissima del fenomeno Best Wallet esclusivamente agli eventi legati a FTX e alle dichiarazioni del presidente Trump non fornirebbe un quadro completo della situazione. Certo, il mondo crypto sta prendendo sempre più coscienza dell’importanza di un wallet personale, ma perché proprio Best Wallet e non un altro?

Le ragioni di questo successo sono molteplici, a cominciare dalle numerose funzioni innovative introdotte da Best Wallet sul mercato. Questo wallet, infatti, offre (su richiesta) una carta di debito per spendere le proprie crypto e prelevare agli sportelli, un’opzione unica nel suo genere. A ciò si aggiunge una sezione interna che collega direttamente al mondo iGaming, funzionalità che molti utenti stavano aspettando.

Ma forse la ragione più interessante di tutte è la possibilità, offerta da Best Wallet, di acquistare direttamente dal wallet alcune delle migliori prevendite disponibili.

Tramite la sezione Aggregatore prevendita (“Upcoming Tokens” in ingelse), infatti, Best Wallet offre ai propri utenti una lista di token verificati non ancora lanciati sul mercato, venduti a un prezzo estremamente interessante, che potrebbero generare rendimenti significativi il giorno del listing.

Un esempio è il token $MIND, del progetto MIND of Pepe, recentemente introdotto nella piattaforma e legato al settore dell’intelligenza artificiale, una nicchia in rapida crescita grazie anche ai corposi investimenti promossi recentemente dallo stesso Trump.

🚨 $MIND is Now Live in Upcoming Tokens! 🚨@MINDofPepe leverages the power of AI to help users identify new trends and exciting opportunities. The self-evolving AI agent interacts across platforms to deliver real-time updates. Built on Ethereum, $MIND offers holders exclusive… pic.twitter.com/uyXFpYka5p — Best Wallet (@BestWalletHQ) January 14, 2025

Il token nativo $BEST

C’è però un’ulteriore ragione che sta spingendo molti utenti a utilizzare Best Wallet: il token nativo $BEST, attualmente in prevendita. Si tratta del token ufficiale di Best Wallet, che offre numerosi vantaggi agli utenti ed è considerato un investimento potenzialmente molto redditizio.

Parlando dei vantaggi, $BEST garantisce consistenti sconti sulle commissioni e accesso anticipato ad alcune funzionalità del wallet, benefici molto apprezzati dagli utenti.

Dal punto di vista degli investimenti, invece, BEST è il token di un wallet pioniere in un settore in rapida espansione, il che ne sottolinea le enormi potenzialità di crescita.

Con il presidente degli Stati Uniti che spinge per l’auto-custodia delle crypto e parte del settore che inizia a diffidare degli exchange, i wallet si trovano oggi in una posizione di enorme vantaggio.

Se, poi, aggiungiamo che Best Wallet si distingue per essere un wallet di ultima generazione, il più innovativo sul mercato, appare evidente come stia conquistando una quota sempre maggiore di utenti, che adotteranno il token $BEST in modo sempre più massiccio. Ciò potrebbe portare a un significativo incremento del suo valore nel prossimo futuro, come già rilevato da molti esperti.

Ecco spiegato quindi perché la prevendita di $BEST sia riuscita a raccogliere già oltre 8,4 milioni di dollari di investimenti, con un prezzo di lancio del token attualmente fissato a 0,023775 dollari.

