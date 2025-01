Comasco

TURATE – Il comune di Turate ha introdotto un’iniziativa originale per rendere l’Eco Calendario uno strumento non solo utile, ma anche artisticamente arricchito. Questo calendario, che riporta informazioni essenziali come i giorni di raccolta differenziata, le tipologie di rifiuti da separare e gli orari degli uffici comunali e della piattaforma ecologica, quest’anno omaggia gli artisti locali.

Al posto delle consuete immagini di luoghi simbolo o foto storiche del paese, il calendario 2024 presenta una selezione di opere d’arte realizzate da artisti di Turate. Tra questi, figurano nomi di diverse generazioni e stili pittorici, come Antonio Tenconi, Gabriele Galli, Rosanna Cafarella, Renato Fusetti, Silvia Vavarella, Ernesto Guzzetti, Massimo Carnelli, Angela Manfrè, Lorenzo Perna, Aldo Sartorelli, Ermes Uboldi e Mario Fusetti. I dipinti scelti spaziano da creazioni storiche ad altre più recenti, includendo opere che risalgono agli anni ’90 e altre prodotte fino al 2024.

L’assessore alla cultura, Loris Guzzetti, ha spiegato che l’idea è nata anche grazie alla mostra organizzata nei mesi scorsi dalla Caritas nella sede appena rinnovata dopo i danni subiti a causa di una grandinata. Questo progetto è stato curato dalla consigliera Ivana Frigerio, delegata all’ecologia, con l’obiettivo di valorizzare i talenti locali e dare risalto alla loro creatività attraverso uno strumento presente in tutte le case di Turate.

(foto d’archivio)

