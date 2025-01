ilSaronnese

UBOLDO / SARONNO – “Un ritratto di Acutis realizzato dall’artista Fabrizio Vendramin di Uboldo in occasione delle celebrazioni con la reliquia del Beato vicinissimo a noi, nella parrocchia di Uboldo”: a presentare quest’opera d’arte è Massimiliano Bianchi, responsabile del Santuario di Saronno, che custodisce permanentemente una reliquia di Acutis, una ciocca di capelli. Come ricordano i responsabili della chiesa saronnee, “il nostro Santuario ormai da un anno ospita la reliquia e per festeggiare il primo anniversario a febbraio ci terranno diversi eventi”.

Gli appuntamenti di febbraio Questo Triduo si svolge nei giorni giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 febbraio, con il seguente programma: alle 17.15 esposizione solenne della reliquia e la catechesi “Cosa c’è nel cuore degli uomini, di Dio, dei Santi”; segue il rosario ed alle 18 la santa messa con l’affidamento delle intenzioni di preghiera al beato Carlo. Giovedì 20 e venerdì 21 la catechesi sarà tenuta da don Massimiliano Bianchi (nominato dal Papa quale Missionario della Misericordia), mentre sabato 22 febbraio sarà presente monsignor Ennio Apeciti (responsabile dell’Ufficio delle cause dei santi dell’arcidiocesi di Milano).

30012025