VENEGONO SUPERIORE – Grande apprensione ieri mattina alle 11 in via Monte Nero di Venegono Superiore per un incidente stradale, una caduta dalla motocicletta da parte di un ragazzo di 28 anni.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme contattando il 112, sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos di Malnate, affiancate anche da una automedica.

I soccorsi sono stati dunque tempestivi ed il centauro è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese per le cure del caso: ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione cosa sia successo esattamente.

