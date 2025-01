Cronaca

SARONNO – Grave malore oggi pomeriggio per un uomo che si trovava alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna: l’allarme è scattato alle 17 quando alcuni viaggiatori hanno contattato il 112 e sul posto sono accorse l’ambulanza del Sos Uboldo e l’auto-infermieristica, che hanno soccorso un 37enne apparso in serie condizioni e quindi trasferito con l’autolettiga, in “codice rosso”, all’ospedale cittadino.

Sempre a Saronno oggi l’ambulanza, della Croce azzurra di Rovellasca, è intervenuta questa mattina alle 11.20 nella centrale piazza La Malfa per soccorrere una donna di 46 anni che stava male, e che è stata quindi trasportato all’ospedale di piazza Borella per accertamenti, la paziente non è comunque apparsa in condizioni preoccupanti.

(foto: ambulanza alla stazione di Saronno centro)

31012025