Cronaca

ORIGGIO – Non finisce mai la serie di incidenti stradali al bivio fra le autostrada A8 ed A9: nella giornata di ieri se ne sono verificati due con bilancio di 4 persone ferite.

Alle 7.45 intervento dei ezzi di soccorso in direzione Milano, dopo la scontro fra due automobili: sul posto oltre alla polizia stradale ed ai vigili del fuoco dei distaccamento di Saronno anche l’automedica e due ambulanze della Croce rossa. Sono state soccorse una donna di 42 anni ed una di 26 anni, che non sono apparse in pericolo di vita e sono state smistate fra gli ospedali di Saronno e Rho.

Altro episodio alle 9 quando una auto si è ribaltata, anche in questo caso in direzione Milano: è stato soccorso un ragazzo di 21 anni ed uno di 36 anni, anche loro non in pericolo di vita e medicati all’ospedale di Rho; sul posto con pompieri e polstrada l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per un incidente in A8)

31012025