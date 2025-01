Città

SARONNO – Black out in via Balasso a Saronno: per cinque sere e notti consecutive le luci nella via non si sono accese, cittadini dunque al buio e proteste crescenti. Poi nelle scorse ore l’intervento dei tecnici e la soluzione dell’impassa. Il tutto dopo che una segnalazione è stata inviata al numero verde della società che si occupa della illuminazione pubblica a Saronno.

Il problema nell’ultima settimana ha dunque riguardato via Balasso al rione Matteotti, in passato ve ne erano stati di analoghi anche in altre zone della città, sia nelle zone centrali che in quelle più periferiche come quella attorno alla stazione di Saronno sud, dove questi problemi si ripetono periodicamente.

(foto archivio: black out stradale a Saronno, non è una novità)

31012025