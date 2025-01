Sport

UBOLDO – Ce ne sono stati tanti di derby in questi ultimi anni, ma certamente la posta in palio non è mai stata così alta. Se infatti nelle stagioni passate Dal Pozzo e Cogliatese hanno lottato prima in terza categoria e poi nelle zone medio-basse dell’attuale seconda categoria, quest’anno sia i gialloverdi sia i biancoazzurri gravitano in alta classifica, nella serrata e affannosa corsa ai playoff. E chissà, magari addirittura con uno sguardo un po’ più in su, visto che la prima posizione non è poi così irraggiungibile.

Ma ancora il campionato è lungo ed è presto per fare calcoli, i giocatori adesso hanno solo in testa questa domenica. Battere i direttissimi avversari sarebbe una prova di forza e una scossa di entusiasmo, ammesso che le due formazioni ne abbiano bisogno. Dal Pozzo è infatti reduce da dieci risultati utili consecutivi e non perde praticamente da tre mesi, ma anche la Cogliatese ha chiuso il 2024 e iniziato il 2025 nel migliore dei modi. Si arriva così alla sfida con la squadra di Biemmi a 34 punti e al quarto posto in classifica, inseguono subito dietro a 32 punti i ragazzi di Imburgia. Stesse reti subite, 23, mentre Dal Pozzo ha un attacco leggermente migliore, 34 reti segnate contro le 32 dei biancoazzurri. Insomma, tutte le carte in regola per uno scontro equilibrato e all’ultimo sangue dove probabilmente vincerà chi metterà più cuore e voglia. All’andata la spuntò il Dal Pozzo vincendo meritatamente per 3-1, ma nel frattempo sono cambiate tante cose. Prestazioni, ambizioni e fame. Un derby che vale sei punti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti