CARONNO PERTUSELLA – Nuovo arrivo in casa rossoblù: la Caronnese (Eccellenza) ha ingaggiato per la seconda parte di questa stagione un attaccante tutto muscoli e potenza. È Ray Murphy Omoregbe, nato a Novara da genitori nigeriani nel 2005, fratello di Bob Murphy, attaccante esterno che attualmente gioca con il Milan Futuro ed ha già esordito in prima squadra con Sergio Conceicao.