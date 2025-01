Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Calcio comunica alcune variazioni nel calendario delle prossime partite della prima squadra, valide per il Campionato di Eccellenza lombardo. Di seguito tutti i dettagli da segnare in agenda:

Caronnese-Casteggio

Domenica 2 febbraio 2025

Ore 15.30

Stadio Comunale

Corso della Vittoria 999, Caronno Pertusella.

Pavia-Caronnese

Sabato 8 febbraio

Ore 15.30

Stadio Pietro Fortunati

Via Alzaia 137, Pavia

Caronnese-Sestese

Domenica 16 febbraio

Ore 15.30

Stadio Comunale

Corso della Vittoria 999, Caronno Pertusella

La società invita tutti i tifosi a prendere nota delle date e degli orari aggiornati per non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Si preannunciano sfide avvincenti per la Caronnese, chiamata a dare il massimo davanti ai propri sostenitori e in trasferta.

