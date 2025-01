Città

SARONNO/SARONNESE – Segnaliamo alcuni appuntamenti del territorio che concludono questo mese di gennaio, dal classico Rogo del ul gené a Rovello Porro, agli incontri in occasione del Giorno della Memoria.

Venerdì 31 gennaio

ROVELLO PORRO – Alle 20.30 partenza del corteo da piazza Porro verso l’area Feste per il “Rogo del ul gené” organizzato dall’associazione Verde età – AVE con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it .

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, spettacolo “Appuntamento al buio” con Teo Mammucari. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

CISLAGO – Alle 21,All’Auditorium L’Angolo dell’Arte in via Stazione e in occasione del Giorno della Memoria, il Comune e ICS “Aldo Moro” propongono un momento di riflessione condivisa, a cura dei ragazzi del Progetto Fare Memoria. Dettagli al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Sabato 1 febbraio

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate alla Prepositurale proposte dall’associazione “Cantastorie”. Informazioni al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa di San Giovanni Battista, concerti spirituali “In Praesentatione Domini” con il coro da camera Hebel Città di Saronno, Alessandro Cadario e Giulio Mercati. Dettagli al sito internet www.giuliomercati.it .

MILANO – Alle 20.30, al teatro Carcano di corso di Porta Romana 63, spettacolo “Allegro Bestiale – Viaggio ai confini della biodiversità” con Telmo Pievani e Banda Osiris. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrocarcano.com.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena “Scugnizza” per la regia di Elena D’Angelo. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 2 febbraio

SARONNO – Alle 17, al teatro Prealpi, va in scena lo spettacolo “Non al denaro, non all’amore né al cielo” promosso dalle associazioni culturali “Le Stanze della Musica”, “L’Isola che non c’è”, “Culturalmente & Musicalmente”. L’incasso dell’evento verrà devoluto al Centro d’incontro e al gruppo Pé No Chao, info al sito www.lestanzedellamusica.org.

VARESE – Alle 17, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “Dove eravamo rimasti” con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .