Quando si parla di “tempismo perfetto”, il lancio di Etherealize sembra esserne l’esempio ideale. L’agenzia di marketing, supportata dalla Ethereum Foundation e da Vitalik Buterin, ha deciso infatti di scendere in campo il 22 gennaio con un obiettivo chiaro: portare l’educazione istituzionale sulla blockchain e il token Ether direttamente nel cuore di Wall Street.

Non è un caso, secondo Anthony Sassano, noto educatore Ethereum e conduttore di The Daily Gwei, che con un post su X il 23 gennaio ha definito questa mossa come perfettamente sincronizzata con il clima favorevole creato dall’amministrazione Trump, che si è dimostrata decisamente pro-crypto. La missione di Etherealize, infatti, è quella di creare un ponte tra Ethereum e le istituzioni finanziarie tradizionali, colmando il gap informativo e mostrando come la tokenizzazione degli asset possa trasformare i mercati.

INTRODUCING ETHEREALIZE

An institutional marketing and product arm for the @ethereum ecosystem

Our goal? To accelerate adoption by bringing institutions to Ethereum: the digital economy of tomorrow

All roads flow through ETH. We’ll show the world why

Here’s our plan:

— Etherealize (@Etherealize_io) January 22, 2025