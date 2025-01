Città

SARONNO – Un ritardatario dei botti di Capodanno? Potrebbe essere forse spiegato così quanto successo ieri notte in centro a Saronno: tanti i cittadino che attorno alle 22.30 hanno udito un fortissimo botto. Qualcuno si è allarmato, in tanti si sono interrogati su cosa stesse accadendo; non si è comunque notizia di danni e non è stato possibile stabilire con precisione dove il grosso petardo sia stato fatto esplodere.

Nei giorni scorsi, o meglio nelle notti scorse era anche capitato che qualcuno a mezzanotte, sempre in centro, improvvisasse addirittura un piccolo spettacolo di fuochi d’artificio; e l’accaduto non era certo passato inosservato richiamando molti cittadini alle finestre o sui balconi. I fuochi erano stati “sparati” dalla zona fra piazzetta Portici e l’inizio di via Padre Monti.

