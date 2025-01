Cronaca

LAZZATE / SOLARO – In Autostrada Pedemontana questo pomeriggio alle 17.55 per un’autovettura ribaltata sopno accorsi i vigili del fuoco con due ambilanze e l’auto-infermieristica. Sono stati soccorsi una donna di 32 anni, una di 40 anni ed una di 59 anni, nessuna di loro è apparsa in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato nel tratto vicino allo svincolo di Lentate sul Seveso.

Incidente stradale nella notte a Solaro: alle 2.55 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in via Cavanis per un’auto uscita di strada, è stato soccorso un ragazzo di 29 anni, trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni non gravi; sul luogo del sinistro sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi in Pedemontana)

31012025