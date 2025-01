Comasco

LOMAZZO – Oggi venerdì 31 gennaio alle 19 a Lomazzo si terrà la presentazione del nuovo Informagiovani. La serata rappresenta un’importante occasione per scoprire le opportunità dedicate ai giovani del territorio e approfondire i servizi offerti dal nuovo centro. L’evento sarà seguito da un aperitivo, un momento conviviale per favorire l’incontro tra i partecipanti. Per i ragazzi, la serata proseguirà con una coinvolgente “serata con delitto”, un’attività interattiva pensata per intrattenere e coinvolgere i giovani presenti.

Un’iniziativa da non perdere per tutti coloro che vogliono saperne di più sulle risorse messe a disposizione dal nuovo Informagiovani e trascorrere una serata all’insegna della socializzazione e del divertimento.

L’Informagiovani ha sede in piazza 4 novembre; il taglio del nastro è previsto alle 19. La struttura è rivolta soprattutto a persone della fascia d’età fra i 15 ed i 34 anni, e sarà un punto di riferimento per ragazzi e ragazze che hanno bisogno di un orientamente scolastico o lavorativo, o che sono alla ricerca di consigli per una esperienza all’estero e di volontariato.

(foto archivio: una immagine del Palazzo comunale di Lomazzo)

31012025