Il settore delle meme coin sta vivendo momenti difficili, e il motivo ha un nome ben preciso: DeepSeek. Questa azienda cinese di intelligenza artificiale ha gettato nel panico sia il mercato tecnologico che quello delle criptovalute e il suo nuovo modello di IA, DeepSeek-R1, sta facendo parlare di sé per la sua capacità di competere con i giganti occidentali, nonostante utilizzi chip meno avanzati e costi molto inferiori per l’addestramento.

Per fare un confronto, il modello di DeepSeek ha richiesto “solo” 6 milioni di dollari per funzionare, contro i 100 milioni o addirittura 1 miliardo di dollari necessari per sviluppare modelli simili in Occidente come ChatGPT.

Il mercato ha reagito di conseguenza, infatti il valore delle azioni dei produttori di chip avanzati, come NVIDIA, è calato rapidamente, causando un’ondata di vendite che ha coinvolto tutto il comparto tecnologico. A causa di ciò, recentemente il NASDAQ ha perso fino al 4,19%, e l’incertezza si è estesa anche al settore delle criptovalute, di conseguenza la capitalizzazione complessiva del mercato crypto è scesa in poco tempo fino a 3.38 trilioni di dollari, prima di un leggero recupero a 3.42 trilioni il giorno successivo.

Bitcoin e meme coin salgono e scendono continuamente

Il caos scatenato da DeepSeek ha avuto ripercussioni immediate anche sulle principali criptovalute. Bitcoin, per esempio, ha registrato un calo momentaneo sotto la soglia dei 100.000 dollari prima di risalire a 102.000 dollari. Anche il settore dei token AI e delle meme coin ha subito un ribasso: il primo ha perso il 6%, mentre le meme coin hanno registrato un calo più contenuto del 2,1%.

Tra le meme coin, alcune hanno però saputo reagire bene alla fase negativa, come ad esempio Official Trump ($TRUMP), che ha riconquistato il terzo posto nel ranking delle meme coin con un balzo del 9,29%, sorpassando nuovamente Pepe ($PEPE).

Anche SPX6900 ($SPX) ha registrato un notevole incremento del 13%, mentre Dogecoin ($DOGE) è salito del 3,21%. Per chi ha investito nei progetti giusti, la giornata non è stata poi così negativa, in quanto il valore complessivo delle prime dieci meme coin è aumentato del 3,6%, tuttavia, non è andata bene per tutti, Pudgy Penguins ($PENGU), ad esempio, ha subito una perdita pesante del 16,63%. Un investitore esposto unicamente a questo token avrebbe subito un duro colpo, dimostrando ancora una volta l’importanza di diversificare gli investimenti.

Perché Meme Index ($MEMEX) potrebbe essere la soluzione

In un mercato così imprevedibile, affidarsi a un’unica meme coin può essere molto rischioso, ma è qui che entra in gioco Meme Index ($MEMEX). Si tratta di un progetto, attualmente in prevendita, che offre un’esposizione diversificata alle meme coin, riducendo il rischio legato ai singoli asset.

Grazie ai suoi quattro indici, composti ognuno da un diverso paniere di meme coin, Meme Index garantisce una distribuzione equilibrata del capitale investito. Meme Index, infatti, non solo aiuta a mitigare il rischio in momenti di alta volatilità, ma si pone anche come un’opportunità per ottenere rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo grazie al suo token nativo $MEMEX. Il settore delle meme coin è infatti in crescita, con una capitalizzazione che, secondo le stime più recenti, potrebbe superare il picco dei 137 miliardi di dollari quest’anno.

I quattro indici di Meme Index

Meme Index non è un semplice indice unico, ma un sistema articolato che offre agli acquirenti la possibilità di diversificare i propri investimenti attraverso quattro differenti indici: Titan, Moonshot, MidCap e Frenzy.

Titan Index: include le meme coin più consolidate, come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Pepe ($PEPE) o la nuova arrivata Official Trump ($TRUMP). Queste hanno una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari e rappresentano l’opzione meno rischiosa per chi vuole investire con una volatilità ridotta.

include le meme coin più consolidate, come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Pepe ($PEPE) o la nuova arrivata Official Trump ($TRUMP). Queste hanno una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari e rappresentano l’opzione meno rischiosa per chi vuole investire con una volatilità ridotta. Moonshot Index: comprende token con capitalizzazioni comprese tra 250 milioni e un miliardo di dollari. Questi asset hanno il potenziale per raggiungere il miliardo, offrendo opportunità di guadagno fino a quattro volte l’investimento iniziale.

comprende token con capitalizzazioni comprese tra 250 milioni e un miliardo di dollari. Questi asset hanno il potenziale per raggiungere il miliardo, offrendo opportunità di guadagno fino a quattro volte l’investimento iniziale. Midcap Index: include nel paniere meme coin con capitalizzazioni tra 50 milioni e 250 milioni di dollari. Qui la volatilità in quote caso è più alta, ma i guadagni possono arrivare fino a venti volte l’importo investito.

include nel paniere meme coin con capitalizzazioni tra 50 milioni e 250 milioni di dollari. Qui la volatilità in quote caso è più alta, ma i guadagni possono arrivare fino a venti volte l’importo investito. Meme Frenzy Index: è l’opzione più speculativa, con asset emergenti ad alto rischio. Alcuni di questi potrebbero moltiplicare il loro valore fino a cento volte, ma il rischio di perdere tutto è altrettanto elevato.

Utilità del token $MEMEX

Un elemento distintivo del Meme Index è la possibilità di personalizzazione dei panieri che compongono i vari indici. I possessori del token nativo $MEMEX, infatti, non solo avranno accesso all’indice, ma potranno anche votare sulle modifiche alla composizione dei vari indici o addirittura proporne di nuovi.

Questo meccanismo di governance permette quindi alla community di adattare gli indici di Meme Index ai trend di mercato, facendo in modo che l’indice rimanga sempre aggiornato. Se, ad esempio, in futuro una nuova meme coin dovesse raggiungere il miliardo di dollari di capitalizzazione, gli investitori potrebbero proporre il suo inserimento nel Meme Titan Index.

Secondo alcuni analisti, il token $MEMEX potrebbe diventare una delle sorprese più interessanti del mercato nel 2025. Inoltre, grazie alla sua crescente utilità e alla forte domanda, alcuni esperti ipotizzano che il suo valore possa aumentare fino a dieci volte nei prossimi mesi.

Come acquistare $MEMEX in prevendita

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il token $MEMEX è attualmente disponibile in prevendita sul sito ufficiale del Meme Index. Il processo da seguire è molto semplice: basta collegare il proprio wallet (come ad esempio Best Wallet) e utilizzare criptovalute USDT, ETH, BNB o anche una carta di credito.

A garanzia della sicurezza del progetto, Meme Index ha già superato con successo due audit approfonditi condotti da aziende specializzate come Coinsult e SolidProof. Attualmente la prevendita ha raccolto oltre 3,1 milioni di dollari, con un valore del token $MEMEX pari in questo momento a 0,0156557 dollari. Per rimanere aggiornati e interagire con la community, è possibile unirsi ai canali ufficiali del Meme Index su Telegram e X.

