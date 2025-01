ilSaronnese

ORIGGIO – In occasione della Giornata della Memoria, il gruppo teatrale della scuola Schiaparelli di Origgio ha messo in scena la vera storia di Friedl e dei bambini di Terezin.

“Per la comunità di Origgio è un appuntamento imperdibile – scrivono dall’organizzazione – organizzare uno spettacolo teatrale in questa particolare ricorrenza, portando in scena storie complesse e dolorose, è un’occasione per fare conoscere ai ragazzi e agli spettatori episodi della recente storia poco noti ma ricchi di spunti di riflessione. È l’occasione per una riflessione collettiva che possa tenere viva la memoria, sapendo quanto sia importante in questo momento storico capire e ricordare per non ripetere. I giovani attori erano molto coinvolti e coinvolgenti; bravi sia i più esperti di terza, sia i giovanissimi di prima media; mentre numerosi altri studenti hanno collaborato alla realizzazione della scenografia.”

Al termine della serata, dal confronto col pubblico, è nata l’idea di mandare la registrazione dello spettacolo a Liliana Segre: “In questo suo momento di particolare sconforto, sapere che a Origgio i giovani si impegnano per tenere viva la memoria può essere per lei rincuorante”, concludono.

La vera storia di Friedl.

Friedl Dicker-Brandeis, nata a Vienna nel 1898 e morta nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, è considerata una dei pionieri dell’arteterapia. Nel 1942 fu deportata a Terezín, il «ghetto modello» voluto dalla propaganda nazista. Lí organizzò laboratori creativi per bambini con lo scopo di riequilibrare, attraverso l’arte, il mondo interiore dei suoi giovani allievi, segnati dalla paura e dall’incertezza che vivevano quotidianamente.

Per far sì che i loro disegni non andassero perduti e che la loro memoria non fosse cancellata, Friedl catalogò ogni lavoro, annotando il nome e l’età degli autori, quindi nascose le opere in due valigie che furono ritrovate alla fine della Seconda guerra mondiale. Si salvarono quasi 5000 disegni e dipinti, la maggior parte dei quali è conservata al Museo Ebraico di Praga.

