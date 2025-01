SARONNO – Tempo di sfide al vertice per la stagione dell’atletica indoor, con gli imminenti Campionati Italiani Promesse e Juniores che si terranno al Pala Casali di Ancona il 1 e 2 febbraio. La Osa Saronno Libertas ci arriva come sempre con grandi ambizioni, cercando di confermare e se possibile migliorare i risultati dello scorso anno.

Un onere e un onore che hanno sulle spalle i ragazzi della 4×1 giro, campioni italiani in carica, che scenderanno in pista domenica 2 alle 17:15 con il quartetto Sala/Cappelletti/Trento/ Antonietti, sperando di bissare il titolo italiano. Filippo Cappelletti ed Emanuele Trento, insieme al giovane “Pipe” Bullani, saranno impegnati anche nei 60 metri (finale sabato 1 alle 17:15), con ambizione di medaglie soprattutto per il primo che ha iniziato la stagione alla grande con il record personale di 6”65.