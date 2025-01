Cronaca

SARONNO / LIMBIATE – A Saronno l’altra notte alle 2.45 intervento di una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia e dell’ambulanza della Croce rossa dopo la segnalazione di una persona che stava male nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno centro, in via General Cantore. E’ stato soccorso un ragazzo di 25 anni quindi trasportato all’ospedale cittadino in condizioni comunque non preoccupanti.

Auto fuori strada, ieri a Limbiate: l’incidente stradale si è verificato alle 16.30 in via Fratelli Bandiera, sul posto l’intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stata soccorsa una ragazza di 28 anni, trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, senza gravi conseguenze. Da chiarire le circostanze del sinistro.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza nella zona della stazione ferroviaria di Saronno centro)

31012025