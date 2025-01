Città

SARONNO – Il Repair Café Saronno ha bisogno di voi! Se avete spolette per macchine da cucire o stoffe inutilizzate che potrebbero essere impiegate per piccoli rammendi, è il momento perfetto per donarle e contribuire a dare nuova vita agli oggetti. Darete anche voi un aiuto ad un progetto di condivisione e recupero che continua a crescere e a coinvolgere sempre più persone, diventando un punto di riferimento per chi crede nell’importanza della riparazione e del riuso.

L’iniziativa, che ha già raccolto un’ampia adesione, invita tutti a partecipare all’appuntamento di domani, sabato 1 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, nella sede de Il Tassello in via Don Luigi Monza 13a. Sarà un pomeriggio all’insegna della collaborazione e della sostenibilità: chiunque potrà portare oggetti rotti o danneggiati per tentare di ripararli insieme ai volontari, che metteranno a disposizione le loro competenze e gli strumenti necessari per riportare in vita piccoli elettrodomestici, giocattoli, biciclette e capi d’abbigliamento.

Il Repair Café Saronno ha già conquistato il cuore di tanti cittadini, diventando un’occasione unica per contrastare lo spreco e valorizzare l’artigianalità e la condivisione del sapere. Chiunque voglia offrire il proprio contributo, donando materiali utili o mettendo a disposizione le proprie abilità, è il benvenuto!

Per ulteriori dettagli e per proporre il proprio aiuto, è possibile scrivere a [email protected].

