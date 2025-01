Comasco

ROVELLO PORRO – Esposto questa mattina in piazza Porro il Genè, l’enorme pupazzo che è stato preparato per il tradizionale rogo della sera del 31 gennaio.

Il programma

Fin dal mattino, il pupazzo è esposto in piazza Porro, dove i cittadini potranno prenderlo di mira con scherzi e battute. La manifestazione entrerà nel vivo verso le 20.30, quando un corteo partirà dalla piazza per accompagnare il fantoccio fino all’area feste di via Luini. Qui si terrà il consueto processo, che culminerà nel rogo simbolico, sotto gli occhi di un pubblico numeroso e affezionato a questa antica tradizione.

La serata sarà resa ancora più speciale dalla possibilità di gustare una selezione di prelibatezze preparate dai volontari della protezione civile, disponibili a partire dalle 20 e per tutta la durata dell’evento.

(foto: il Genè esposto in piazza Porro oggi a Rovello Porro)

31012025