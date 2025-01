Cronaca

SARONNO – Sulle colonne bianche dei portici di piazza Aviatori d’Italia e su quelle di corso Italia ma anche nei pressi della stazione e in altre vie del centro. E’ qui che nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio sono stati realizzati i graffiti del nuovo blitz antifascista in città.

Con vernice spray rossa e uno stencil è stato realizzato lo slogan “Nessuno spazio ai fascisti”. Il blitz è stato segnalato da diversi residenti e passanti nella mattinata di oggi alle forze dell’ordine.

Ma non ci sono solo gli stencil. Sono comparse anche alcune scritte con vernice spray nera in piazza De Gasperi dove sono stati affissi anche dei volantini. Materiali che sono stati documentati e raccolti anche dalla polizia locale che ha avviato accertamenti anche recuperando le immagini della polizia locale.

L’ultimo blitz in città a colpi di stencil e vernice risale a metà dicembre quando era comparso lo slogan “Free Luigi Mangione”, con riferimento all’italo-americano accusato di avere sparato ed ucciso, in una via del centro di New York, l’amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria United health care, Brian Thompson. Un graffito ancora visibile in diversi punti della città, in cui le i del nome dell’italo americano sono sostituite da proiettili con le tre parole Deny, Depose e Defend che erano scritte sugli proiettivi usati dall’italiano americano per il delitto.

