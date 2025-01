Città

SARONNO – “Per Palazzo Visconti abbiamo raggiunto un’intesa con la Soprintendenza per le scelte e modalità esecutive, che permettano il massimo rispetto della presenza storica. Con questa intesa i lavori possono ora ripartire per mirare al nostro obiettivo, che è quello di utilizzare lo spazio dalla prossima stagione estiva/autunnale.” Con queste parole l’Amministrazione comunale ha annunciato il riavvio del cantiere nel cortile dell’edificio civile più antico di Saronno.

Nei mesi scorsi si è parlato molto dello stop dei lavoro in corso per realizzare la struttura che consentirà di utilizzare il cortile per eventi. I primi interventi, avviati a marzo, avevano riguardato il fondo del cortile, con l’obiettivo di creare uno spazio attrezzato per eventi. Il progetto, finanziato attraverso un bando di Regione Lombardia per la Rigenerazione urbana, prevede la realizzazione di una struttura metallica amovibile, che potrà ospitare palco e sedute e che sarà riutilizzabile in altri contesti urbani.

A giugno uno stop ai lavori era stato imposto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e storici sull’intervento. Nonostante il progetto avesse già ottenuto le necessarie autorizzazioni, il confronto con la Soprintendenza è proseguito anche in corso d’opera, per garantire che le migliorie tecniche rispettassero il carattere temporaneo dell’installazione. Ora, con il superamento di queste verifiche, il cantiere può ripartire e l’obiettivo resta quello di rendere lo spazio fruibile per la prossima stagione.

