Città

SARONNO – “Ricaricati” i distributori automatici dei sacchi della raccolta differenziata. Negli ultimi giorni, alcuni cittadini avevano segnalato la mancanza di sacchi per la raccolta differenziata nei distributori automatici situati sotto la rampa del municipio e presso la piscina di via Miola. Per far fronte al problema, è stato affisso un cartello che invita i residenti a recarsi alla piattaforma ecologica di via Milano per il ritiro.

Ora il problema, fanno sapere dal Comune, è stato risolto e già ieri i primi cittadini hanno potuto ritirare la propria fornitura direttamente dai distributori automatici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti