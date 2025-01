Softball

BOLLATE / CARONNO PERTUSELLA – La società di softball bollatese, in un comunicato, sottolinea le problematiche esistenti dopo l’annuncio, avvenuto l’altro giorno, dell’assegnazione a Bollate e Caronno dell’organizzazione del Mondiale di softball under 15 previsto tra fine giugno ed inizio luglio.

Bollate, 30/01/2025

Nella giornata di ieri è stato pubblicato un articolo sul sito della Federazione Fibs in cui viene annunciato che il mondiale U15 si terrà sui campi di Bollate e di Caronno, evento che saremmo orgogliosi di poter ospitare nelle migliori condizioni per le squadre partecipanti e per il pubblico presente.

Ci sono alcune precisazioni da fare:

Martedì è avvenuta una riunione con un componente degli uffici federali in cui due rappresentanti del nostro consiglio direttivo hanno illustrato tutte le problematiche relative alla manifestazione in oggetto, in particolare legate ai ritardi organizzativi e agli adempimenti burocratici legati all’evento e relative al nostro centro sportivo.

Al termine della riunione si è vincolata la possibilità di organizzare la manifestazione sul campo di Bollate, a un passaggio preventivo con il Comune e con le istituzioni coinvolte, per verificare la fattibilità dell’operazione.

Al momento la nostra società ha contattato le autorità comunali, che si sono rese disponibili a un incontro a breve.

La conferma dello svolgimento della manifestazione sui campi bollatesi non è mai stata data, ma era appunto vincolata all’esito di una valutazione di fattibilità.

Leggiamo inoltre nell’articolo che la federazione si sarebbe coordinata con il Comitato Organizzatore. Ricordiamo, come ci è sempre stato ripetuto dalla FIBS stessa, che il mondiale viene affidato da WBSC alla Federazione nazionale, la quale si fa carico dell’organizzazione dello stesso e di tutti gli adempimenti necessari al suo svolgimento. Il Comitato Organizzatore fa capo alla Federazione stessa.

Siamo inoltre sorpresi che l’uscita di questo comunicato non sia stata neanche coordinata con la società interessata; abbiamo chiesto una modifica di quanto indicato e una precisazione che chiarisse la situazione, ma non vi è stata la disponibilità di farlo.

Queste non sembrano proprio essere le basi solide su cui costruire una fattiva collaborazione.

Bollate Softball 1969 Asd

(foto: il campo di softball di Ospiate di Bollate)

