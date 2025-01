iltra2

TRADATE – E’ stato di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto l’altra sera a Tradate in via Monte Grappa dove una automobile è uscita di strada. L‘allarme è scattato alle 21.15 e sul posto è arrivata l’automedica, e le ambulanza del Sos Malnate e della Croce rossa, oltre a vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Sono stati soccorsi un ragazzo di 21 anni ed una ragazza della stessa età; accompagnati poi negli ospedali di Tradate e di Circolo di Varese per essere medicati di non gravi lesioni. Le forze dell’ordine, come sempre in questi casi, hanno avviato accertamento per ricostuire con precisione la dinamica del sinistro; da quantificare i danni materiali.

(foto archivio)

31012025