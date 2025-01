Città

SARONNO – Un pubblico numeroso e attento ha riempito la sala di Casa di Marta, che con oltre 300 posti occupati ha accolto con entusiasmo Daria Bignardi, protagonista della serata nell’ambito del ciclo “Incontro con l’autore”. L’evento, organizzato dalla biblioteca della struttura di via Piave, ha offerto un’occasione speciale per ascoltare la giornalista e scrittrice, che ha presentato il suo ultimo libro “Ogni prigione è un’isola”, dedicato alla riflessione sul mondo carcerario.

“Un personaggio pubblico che riempie una sala con oltre 300 posti, onorati che abbia accettato il nostro invito; poi incontri non il personaggio, ma la donna che è, con la sua semplicità, la sua umanità e la sua disponibilità al dialogo con tutti. Grazie Daria Bignardi! Ancora una volta un dono, ancora una volta la testimonianza che il bene genera il bene, lo raddoppia e risponde a un desiderio che appartiene a tutti gli uomini, anche quando si parla di carcere!” hanno commentato gli organizzatori, sottolineando l’importanza di un evento che ha saputo coniugare cultura e impegno sociale.

Casa di Marta, realtà attiva dal 2016 e punto di riferimento per iniziative di accoglienza e solidarietà, ha recentemente avviato una nuova collaborazione con l’ambito carcerario, accogliendo persone permessanti e ospitando la sede dell’associazione “Giustizia e Persona”, impegnata nel supporto ai detenuti nei percorsi di recupero e reinserimento sociale. In questo contesto, l’incontro con Daria Bignardi ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare la comunità su temi di grande rilevanza e per avvicinare il pubblico alla realtà delle carceri attraverso il racconto e la riflessione dell’autrice.

L’evento ha visto un’ampia partecipazione, con un pubblico coinvolto che ha seguito con interesse il dialogo con la scrittrice, approfondendo le tematiche trattate nel libro e ponendo domande che hanno stimolato un confronto aperto e sincero.

