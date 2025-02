news

Il mondo delle crypto si prepara a una fase che molti identificano come la “maturazione” del mercato, grazie all’adozione da parte degli investitori istituzionali e a una generale apertura verso il settore.

Per questo, è fondamentale prepararsi adeguatamente in questa fase di mercato, caratterizzata da una stagnazione carica di tensione.

Ma quali potrebbero essere le crypto in grado di performare meglio della media nei prossimi mesi? Ne abbiamo individuate quattro che, per diverse ragioni, sembrano avere un vantaggio competitivo.

Jupiter (JUP)

Iniziamo con uno dei progetti più importanti nell’ecosistema Solana, una blockchain in rapida espansione che sta vivendo un periodo d’oro.

Jupiter è senza dubbio un tassello fondamentale di questo mondo, essendo un DeX che fornisce liquidità all’interno dell’ecosistema Solana.

Il suo grafico, va detto, non è tra i più entusiasmanti, essendo bloccato in una fase di lateralità prolungata. Tuttavia, se questa fase si rivelasse un lungo periodo di accumulo, potrebbe diventare una spinta significativa per il prezzo del token.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la stabilità del prezzo, che oscilla costantemente tra 0,7 e 1,3 dollari, con rimbalzi regolari che lo rendono molto interessante per i trader.

Lavorando esclusivamente su questo token, la strategia di acquistare ai minimi e vendere ai massimi per ottenere un facile 2x diventa estremamente allettante.

Aerodrome Finance (AERO)

Un progetto particolarmente interessante su blockchain BASE è Aerodrome Finance, il principale DeX su questa chain, con oltre 1 miliardo di dollari di liquidità.

BASE ha avuto un anno straordinario, attirando capitali che l’hanno riportata tra le blockchain di primo piano, e parte di questo successo è legato proprio ad AERO.

Il token ha vissuto un 2024 spettacolare, passando da un valore praticamente nullo nel suo momento peggiore (circa 0,03 dollari) fino a un massimo di circa 2 dollari.

Un aumento straordinario, che ha reso Aerodrome Finance una delle crypto più redditizie dell’anno scorso, e crediamo che ci sia ancora spazio per una crescita ulteriore.

Il grafico di AERO è molto interessante, mostrando una fase di ritracciamento che sembra trovarsi ora in un punto cruciale: un possibile rimbalzo su una trendline crescente.

Se questo scenario dovesse essere confermato, avremmo una chiara indicazione del potenziale di ulteriore crescita di Aerodrome Finance.

Grass (GRASS)

Grass è un progetto strettamente legato al mondo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di servire questa nicchia in continua espansione.

In particolare, Grass raccoglie dati da Internet per “alimentare” i modelli di AI, supportandoli nella ricerca e nello sviluppo.

In un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più rilevante, un progetto come questo potrebbe avere un notevole potenziale di successo.

Tuttavia, il grafico di Grass non è particolarmente entusiasmante, con un trend ribassista evidente. Ha già infranto il primo supporto e si sta avvicinando alla soglia critica di 1 dollaro, ultimo baluardo prima di un’eventuale ripresa.

Nonostante ciò, riteniamo che il valore del progetto vada oltre l’analisi del grafico e che il team di sviluppo possa presto imprimere una forte svolta al destino di questa crypto.

Solaxy (SOLX)

Infine, parliamo di un progetto ancora nelle prime fasi di sviluppo, attualmente impegnato nella prevendita del token, ma già capace di attirare una grandissima attenzione tra gli investitori.

Solaxy è un layer 2 di Solana, progettato per offrire a questa blockchain popolare una soluzione scalabile.

Il network principale, spesso congestionato dalle transazioni, potrebbe trarre vantaggio da una chain alternativa in grado di assorbire parte del traffico.

Ecco dove entra in gioco Solaxy, focalizzandosi sulla nicchia delle meme coin, una vera miniera d’oro per Solana.

L’idea ha trovato subito il favore degli investitori, con Solaxy che ha raccolto oltre 16,5 milioni di dollari nella prevendita, una cifra davvero considerevole.

Attualmente, il token $SOLX è disponibile al prezzo di lancio di 0,00162 dollari, un valore bloccato per la prevendita ma che non sarà più disponibile dopo il listing. Per chi crede nel progetto, potrebbe essere più vantaggioso acquistare ora piuttosto che dopo.

VAI ALLA PREVENDITA DI SOLAXY

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne