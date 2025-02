Calcio

UBOLDO – Domenica alle 14.30 al centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo l’atteso derby di Seconda categoria tra la Frazione calcistica Dal Pozzo e la Cogliatese.

I gialloverdi del Dal Pozo ricordano che “geograficamente infatti si tratta della squadra più vicina che abbiamo nel girone. Ma più vicina a cosa? Ecco, perché noi che portiamo il nome della Frazione Dal Pozzo, a Dal Pozzo non ci siamo mai allenati e non abbiamo mai giocato. Merito o colpa delle scelte delle varie amministrazioni, ma non è questa la sede per discuterne. La Cogliatese un campo ce l’ha, un centro sportivo grande, sicuramente un centro a cui rimettere mano, ma che con la forza di volontà della società sta tornando in buone condizioni, e con esso anche la squadra dell’omonimo paese, con tanto di ricostituita filiera giovanile. Ad ogni modo, al di là di dove disputiamo le partite casalinghe, quello con la Cogliatese è un derby vero. Perché ne ha tutte le caratteristiche: appartenenza reciproca ai rispettivi progetti sportivi, vicinanza geografica, diversi precedenti, una certa tigna in campo. Ci piace ricordare le prime sfide in Terza categoria, in annate in cui nessuna delle due compagini vinsero alcunché. A lottare, su ogni pallone, in ogni campo, per ottenere la vittoria. Un lungo percorso, per entrambe, ci porta ora a disputare una gara in Seconda categoria, loro in quinta posizione, l’ultima buona per i playoff, noi in sesta, staccati solo due punti. Derby di alta classifica, già questo dovrebbe essere sufficiente a convincere anche i più pigri ad affollare i gradoni”.

Come ricordano dal Dal Pozzo c’è anche di più: “Cogliatese imbattuta da 6 giornate, con 5 vittorie e un pareggio; noi imbattuti da 10 giornate con 6 vittorie nelle ultime 6. Poi certo, è la diciannovesima giornata, abbiamo 32 punti e dopo questa partita ce ne saranno altri 33 da assegnare. Quindi non si può certo parlare di sfida decisiva. Però, per essere a inizio di febbraio, ci sentiamo di confermare il trend che parla di surriscaldamento globale. Sciarpa al collo e tutti e tutte sui gradoni, vogliamo vincere!”

Tutti i numeri del derby

Classifica Virtus Cermenate 39 punti, Polisportiva Di Nova 37, Polisportiva Veranese 35, Figino e Cogliatese 34, Frazione calcistica Dal Pozzo 32, Giussano 31, Cesano Maderno 29, Aurora Desio 28, Db Cesano Maderno 25, Molinello 21, Varedo e Novedrate 19, Celtica 10, Mascagni 7, Stella azzurra Arosio 6.

