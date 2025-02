Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese si rinforza anche sugli esterni: arriva dalla Primavera del Como Daniel Anghel, esterno classe 2005 che ha trascorso questi ultimi mesi in forza alla formazione Juniores dei rossoblù agli ordini di mister Napolitano.

“Sono cresciuto a Turate, dove ho mosso i primi passi nel mondo del calcio – ha raccontato Daniel – poi mi ha notato l’Inter, ma alla fine ho scelto il Como e lì ho vissuto tutta la prima parte della mia carriera da calciatore. Nasco come difensore centrale, poi con l’arrivo di Fabregas sulla panchina della Primavera del Como mi sono trasformato in terzino capace di giocare anche in mezzo al campo, com’è tendenza nel calcio moderno”.

“Qui a Caronno voglio ritrovare continuità: ho avuto due brutti infortuni al ginocchio sinistro e sto recuperando dalla ricaduta. Conto di essere al 100% nelle prossime settimane per dare una mano al mister e a tutta la squadra per la volata finale in campionato. Fabregas mi ha dato tantissimi consigli – ha raccontato Daniel – sia a livello umano, ma anche e soprattutto a livello tecnico. Ci ha insegnato a non aver paura con la palla tra i piedi, perché quando si è in possesso non bisogna assolutamente aver timore, così da giocare da padroni in campo”.

Domenica la Caronnese gioca in casa alle 15.30 contro il Casteggio.

Classifica

Pavia e Mariano 45 punti, Solbiatese 44, Ardor Lazzate, Caronnese e Rhodense 40, Fbc Saronno 34, Sedriano 24, Cinisello 23, Sestese e Meda 22, Casteggio e Vergiatese 21, Lentatese 20, Legnano 19, Ispra 18, Robbio Libertas 11, Base 96 Seveso 7.

