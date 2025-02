Cronaca

SARONNO – Falsi tecnici dell’acquedotto, sono già entrati in azione altrove volte ed il copione si è ripetuto ieri mattina, quandi si sono presentati in una palazzina di via Miola, facendosi aprire e compiendo un furto.

In caso dubbi è sempre meglio non aprire la porta e contattare gli enti preposti, in questo caso l’azienda che si occupa della rete idrica, o le forze dell’ordine. Di questo genere di episodi, con i truffatori porta a porta che prendono di mira soprattutto gli anziani ma non solo, ne sono già capitati tanti a Saronno e nel circondario.

(foto archivio: ancora truffatori in azione a Saronno. In casi dubbi è sempre opportuno contattare tempestivamente le forze dell’ordine)

