ROVELLO PORRO – Un momento di confronto e crescita per genitori ed educatori: nella serata di mercoledì 29 gennaio si è svolto l’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Rovello Porro, in collaborazione con il servizio Famiglie al Centro di Asci e con l’Associazione Genitori in Gioco. L’appuntamento, ospitato nella sala consiliare, ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, tra cui il vicesindaco Carmela Tascone e la dirigente scolastica Katia Longhi, a testimonianza dell’interesse e della necessità di creare spazi di dialogo su tematiche legate all’adolescenza.

Durante l’incontro, condotto dalla psicologa Francesca Camarda e dall’assistente sociale Paola Merati, si sono affrontati temi educativi fondamentali per la relazione con i ragazzi dai 12 anni in su. L’obiettivo era condividere esperienze, approfondire strategie per una comunicazione efficace e costruire percorsi educativi basati sul confronto.

L’iniziativa ha raccolto grande interesse da parte dei partecipanti, che hanno espresso esigenze e aspettative da cui le esperte di Asci potranno far emergere un percorso formativo strutturato per i prossimi mesi. Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività finanziate dalla Regione Lombardia e realizzate con il supporto di Ats Insubria, con l’intento di offrire strumenti concreti a chi, a vario titolo, è coinvolto nella crescita e nell’educazione degli adolescenti.

