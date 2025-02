ilSaronnese

GERENZANO – L’impianto di illuminazione pubblica di via Inglesina via Ghirimoldi ha subito gravi danni, con la quasi totale sottrazione della linea elettrica che alimenta i punti luce”. Lo da sapere l’Amministrazione civica di Gerenzano, dopo che lo scorso 8 gennaio era stato comunicato che il back out riscontrato sin da inizio anno era stato causato da una conduttura elettrica che era stata tranciata.

La conta dei danni

Il costo stimato per il ripristino dell’impianto è di circa 30.000 euro, con tempi di intervento previsti tra i 60 e i 90 giorni. “Al momento, le risorse necessarie non sono disponibili a bilancio comunale, ma si sta lavorando per reperirle nel più breve tempo possibile – specificano i responsabili dell’ente locale – Si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione durante la circolazione, soprattutto nelle ore serali, adottando prudenza e moderando la velocità”.

(foto: una veduta di via Inglesina alla periferia di Gerenzano. Il consiglio, la sera e di notte, è di muoversi con prudenza)

