SARONNO – Procedono a pieno ritmo i lavori al cantiere della scuola Rodari, che sta sorgendo proprio accanto al vecchio edificio, in via Enrico Toti.

Con l’inizio dell’anno il cantiere ha fatto molti progressi, mantenendosi in linea con il cronoprogramma: il piano terreno è ormai completamente realizzato, mentre il primo piano è quasi completato. Iniziano in questi giorni i lavori per la realizzazione del secondo piano, per il quale è già posizionata la spoletta. Le immagini dal drone mostrano i progressi fatti nel tempo nell’area.

Con il mese di febbraio il cantiere dovrebbe proseguire con il completamento del tetto e con le predisposizioni per la palestra.

(in foto: le immagini dal drone del cantiere dalla pagina Facebook dell’amministrazione comunale)

