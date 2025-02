news

Ripple e il suo token XRP hanno vissuto anni difficili, intrappolati in problemi legali con la SEC americana, che ha tentato più volte di incriminare il comportamento sui mercati di questa azienda.

La situazione non è ancora del tutto risolta, ma dopo svariate vittorie in tribunale e con l’arrivo della nuova amministrazione Trump, sembra avviarsi alla conclusione.

Gary Gensler è stato allontanato (anche se tecnicamente si è dimesso) e la questione legale pare destinata a risolversi a favore di Ripple molto presto.

Alla luce di queste informazioni e con Ripple finalmente libera di espandersi nel mercato istituzionale, cosa possiamo aspettarci?

Previsioni Ripple (XRP): 2025

Iniziamo ovviamente dall’anno in corso, per il quale c’è maggiore “certezza” sul punto di partenza e più dati utili a prevedere il punto di arrivo.

Oggi XRP è la terza criptovaluta più importante del mondo per capitalizzazione di mercato ed è scambiata a circa 3 dollari, appena sotto i suoi massimi storici, toccati per la prima volta solo pochi giorni fa.

Il grafico di XRP non lascia dubbi sul suo stato di forma, con il prezzo che potrebbe continuare a salire proprio dal livello attuale.

L’obiettivo più vicino sono i 4 dollari, ma se il mondo crypto dovesse attraversare un periodo di crescita estesa, come molti si aspettano, e se arrivasse la chiusura ufficiale del caso XRP, il prezzo potrebbe raggiungere anche i 4,5 o 5 dollari.

Previsioni Ripple (XRP): 2026/2027

Dopo un inizio d’anno così promettente, cosa potrebbe accadere a Ripple? Due fattori principali vanno considerati.

Il primo è l’eventualità che il settore delle criptovalute entri in un bear market nei prossimi due anni, seguendo l’alternanza bullish/bearish osservata finora.

Inoltre, va considerato che il prezzo di XRP appare oggi gonfiato dalle notizie e dall’idea della possibile espansione istituzionale, senza ancora basi concrete.

Di conseguenza, il prezzo di Ripple potrebbe scendere nuovamente sotto 1 dollaro nei prossimi due anni, senza che ciò rappresenti un problema grave.

Previsioni Ripple (XRP): 2028/2031

Da qui al 2031, molte cose potrebbero cambiare, rendendo qualsiasi previsione altamente incerta.

Tutto dipenderà dalla capacità di Ripple di realizzare ciò che ha sempre dichiarato di voler fare: collaborare con gli investitori istituzionali.

Se la diffusione di Ripple dovesse crescere in modo significativo, il prezzo del token potrebbe facilmente superare i 10 dollari. In caso contrario, una nuova fase di bear market potrebbe segnare l’inizio di una caduta più profonda.

