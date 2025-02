Città

SARONNO – Il problema è noto e riguarda diversi pronto soccorso sul territorio nazionale ma dopo le feste la situazione in quello di Saronno è stata così critica da spingere l’organizzazione sindacale Uil Fpl a chiedere un intervento.

Torna ad essere un problema il sovraffollamento del pronto soccorso di Saronno soprattutto perchè “accompagnato da una carenza di personale e posti letto”.

“Si susseguono ormai da giorni situazioni di afflusso di pazienti, la maggior parte anziani al pronto soccorso di Saronno, criticità segnalate dalla Uil Fpl alla direzione in data 9 gennaio 2025. Nonostante la segnalazione delle criticità emerse già quasi un mese fa, da nostre informazioni nella giornata di giovedì 30 gennaio vi erano 10 e più pazienti in attesa di ricovero e altrettanti in osservazione. Praticamente 20 pazienti da sorvegliare e accudire oltre la normale attività propria di assistenza dei pazienti che si recano in pronto soccorso”.

Una quotidianeità difficile per gli utenti e i familiari costretti a lunghe e sfinenti code ma anche per il personale: “Questa situazione diventa particolarmente critica in attesa di un posto letto per ricoverare i pazienti (la gran parte da reparti di medicina, con posti letto sistematicamente occupati nella sua ricettività). A questo la criticità per la carenza di infermieri a noi risultano in servizio circa 200 infermieri con una carenza di 20 e più infermieri. Criticità anche sul fronte del personale sociosanitario anch’esso in attesa di nuove assunzioni dalla graduatoria di un concorso per assunzioni che solo oggi, 31 gennaio 2025 è stata pubblicata sul sito aziendale”.

Il sovraffollamento chiedere un impegno extra per i lavoratori: “La situazione mette in condizione il personale a rischio burn out, con rientri oltre il proprio turno con aggiunte orarie (turni spezzati vengono definiti, ma nella realtà sono aggiunte orarie oltre il proprio turno di lavoro) o richiami in servizio dai riposi. L’azienda deve intervenire subito, consapevoli delle difficoltà nel reclutare in particolare infermieri, ma non c’è più tempo, il personale è allo stremo”.

La risposta della direzione arrivata ieri, 31 gennaio, parla di un “monitoraggi aziendali che confermano come la disponibilità di posti letto internistici sia congrua con il fabbisogno del pronto soccorso”. Nella nota, pur rimarcando l’impegno per l’organizzazione dell’attività in modo da garantire servizio agli utenti e le attività del reparto, si spiega come sia “condivisibile il disagio che possa avvertire l’operatore coinvolto nella modifica del turno programmato” e come “la situazione segnalata possa essere percepita ulteriormente gravosa in presenza di contestuale e temporaneo sovraffollamento di utenti, condizione facile a verificarsi soprattutto in periodo invernale”.

