Città

SARONNO – Dopo il sondaggio su piazza Libertà e quello dedicato allo scorcio natalizio più suggestivo, ilSaronno lancia una nuova consultazione dedicata a Palazzo Visconti. Una scelta che nasce dal profondo legame tra la città e lo storico edificio, simbolo di una storia travagliata e di grandi aspettative per il futuro del comparto e del centro storico.

Quale futuro per Palazzo Visconti? Polo culturale

Municipio

Casa delle associazioni

Parcheggio interrato

Food court e hotel View Results

Caricamento ... Caricamento ...

Un patrimonio storico in attesa di futuro

Palazzo Visconti è l’edificio civile più antico di Saronno e rappresenta un importante patrimonio storico e architettonico. Costruito tra il XVII e il XVIII secolo, è un esempio di residenza nobiliare lombarda, con interni decorati e una struttura che ancora oggi conserva tracce del suo passato prestigioso. Fu dimora della famiglia Visconti, una delle più influenti casate milanesi, prima di attraversare secoli di trasformazioni e cambi di proprietà. Nel tempo è stato sede di un collegio, della Pretura e delle associazioni cittadine. Il 28 settembre 2007, un incendio provocato dall’uso di un camino all’interno dell’edificio ha distrutto il tetto e danneggiato alcune opere d’arte, poi restaurate. Dopo la ricostruzione del tetto, però, il palazzo è rimasto inutilizzato, senza una destinazione d’uso precisa a causa degli ingenti costi di recupero.

Ripartono i lavori nel cortile: pronto per l’estate

E’ delle ultime ore la notizia che i lavori per la sistemazione del cortile di Palazzo Visconti dovrebbero ripartire: “Abbiamo raggiunto un’intesa con la Soprintendenza – ha fatto sapere l’Amministrazione – che ha validato le scelte progettuali nel rispetto della storicità dell’edificio. Ora i lavori possono riprendere” ha annunciato l’Amministrazione comunale. L’intervento, avviato nel marzo scorso, è finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana e prevede la realizzazione di una struttura metallica amovibile per eventi, con palco e sedute, riutilizzabile anche in altri contesti urbani. A giugno, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio aveva bloccato il cantiere per approfondimenti tecnici e storici. L’obiettivo resta quello di permettere l’utilizzo del cortile già dalla prossima stagione estiva.

Un destino ancora da scrivere

Nel frattempo, resta aperta la questione del recupero complessivo di Palazzo Visconti. L’Amministrazione, durante le passeggiate del Pgt, ha parlato di un Project Financing per la riqualificazione dell’edificio, in attesa di riscontri da parte dei privati coinvolti. Nel corso degli anni, diverse ipotesi sono state avanzate: la Società Storica Saronnese aveva proposto un progetto culturale firmato da Amedeo Bellini, cerano statesoluzioni istituzionali di collaborazioni con fondazioni ma anche con privati. Le possibilità discusse nel tempo spaziano dalla creazione di un polo culturale e museale, all’ipotesi di trasformarlo nella nuova sede del municipio, con collegamento con Villa Gianetti. Non sono mancate proposte di privati, come la realizzazione di una struttura ricettiva, mentre alcuni cittadini sognano ancora un referendum per decidere democraticamente il destino dell’edificio.

Il sondaggio: i saronnesi scelgono il futuro di Palazzo Visconti

Il dibattito resta aperto, con un nodo fondamentale: i costi di realizzazione della nuova destinazione d’uso e quelli di gestione dell’edificio nel lungo periodo. Da considerare anche il patrimonio artistico e architettonico dell’edificio dai soffitti a cassettoni agli affreschi. Cosa ne pensano i saronnesi? Per questo, ilSaronno ha lanciato un sondaggio per raccogliere le idee, i desiderata dei cittadini. È possibile votare direttamente in questo articolo o nella home page del sito. I risultati saranno pubblicati nei prossimi giorni in un articolo dedicato.

Inoltre, nei commenti di questo articolo, è possibile condividere contributi, idee e motivazioni sul proprio voto. Le riflessioni più interessanti saranno inserite tra i risultati del sondaggio, offrendo così una panoramica ancora più ampia sulle aspettative e i desideri dei saronnesi per il futuro di Palazzo Visconti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti