SARONNO – Non solo stencil e scritte con vernice nera e rossa il blitz antifascista che l’altra notte è avvenuto nel cuore di Saronno ha visto anche l’affissione di una serie di volantini con le motivazioni dell’azione e un messaggio alla città.

Il volantino affisso in piazza De Gasperi ma anche il via San Cristoforo s’intitola “Nessuno spazio ai fascisti” ed è formato con il nome dello storico centro sociale cittadino che pur da anni senza sede continua con le proprie battaglie spesso affiancato dal Collettivo Adespota.

Ecco il testo integrale

Saronno è una città come tante altre, una realtà provinciale specchio di un mondo dove conta solo lavorare e stare bene nel proprio piccolo orticello: non molto stimolante e decisamente bigotta.

Eppure da anni Saronno è una città in cui la parola antifascismo ha un valore reale: molte persone infatti – individui, collettivi, centri sociali e anche associazioni – hanno scelto di schierarsi contro il fascismo, che sia esso esplicito o nelle sue varianti subdole nascoste dall’associazionismo (ricordiamo per esempio tutta la rete di Lealtà Azione con le varie branche che dall’ambientalismo allo sport hanno provato in molti modi a insinuarsi in ambiti più o meno istituzionali della città negli ultimi 10 anni).

Non è mai stata una scelta scontata ed è un’estrema destra perché tutte le volte che qualcuno ci si è opposto in questa provincia si è scontrato con il vuoto di reazione di persone e istituzioni. La lotta qui è preziosa e per questo deve essere ovunque: in piazza, nelle scuole durante i turni di notte, sui mercati, ogni 25 aprile.

Sono stati organizzati cortei, assemblee pubbliche, mostre, discussioni, presidi: abbiamo detto e fatto tanto. Ed è ora di farlo di nuovo.

Il messaggio forte e chiaro è sempre stato: “Nessuno spazio ai fascisti”.

Pensiamo che in questo periodo storico, forse più che in ogni altro, sia importante non lasciargli spazio né in una sede, né per strada.

I periodi elettorali, un periodo in cui nuove leggi liberticide nascono sempre più spesso e un’informazione giornalistica con poco peso e imbarazzante anche in stampa nazionale risultano ormai un gioco al massacro con derive sempre più crescenti. Che il fascismo (ma non solo, tutto l’odio al razzismo, al sessismo e alla violenza verso una società libera e autodeterminata) debba essere una questione quotidiana costante nelle azioni che praticano i compagni e le compagne che ci circondano, ma anche nei gesti di anche piccole che non lascino spazio ad atteggiamenti prevaricatori.

Finché ci staremo e smetteremo di lottare sarà difficile e chiunque si nasconde dietro ideali a lungo scaduti si illuderà di avere una possibilità.

E noi facili ricette per un falso benessere di pochi.

