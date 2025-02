Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Come bene si adatta a un settore dove il disordine informativo, se non la totale disinformazione, fanno da padroni, continuano a non essere rese disponibili informazioni sui temi più importanti, come ad esempio la natura dei disservizi e la pianificazione dell’offerta di trasporto pubblico.

In particolare non abbiamo notizie approfondite, e Regione Lombardia si rifiuta nel modo più assoluto di fornirle, in merito a:

Progetto dell’orario ferroviario di giugno 2025;

Eventuale applicazione del falso piano “anticrisi” richiesto dai politici di Regione e proposto sui giornali da gente sconosciuta, a cui Regione sembrerebbe possa dare fiducia, che prevedeva tagli al servizio, denominati ufficialmente “razionalizzazioni” o “accorpamenti” ;

Nuova organizzazione interna dell’impresa ferroviaria regionale , che monta già un anno di ritardo, e che dovrebbe vedere al vertice, secondo indiscrezioni di stampa, un caro amico personale del Presidente del Senato Italiano;

Dettaglio analitico disaggregato dell’andamento dei treni.

In merito ai disservizi, in sede di comunicato stampa, la propaganda favorevole a Regione Lombardia ne attribuisce gran parte alla rete ferroviaria nazionale: ma attenzione, non per responsabilità del Governo in carica, bensì dei governi precedenti di cui facevano parte gli avversari politici e ovviamente dei misteriosi sabotatori, o delle ditte subappaltatrici per qualche motivo indeterminato.

In sede ufficiale, Regione Lombardia ha indicato chiaramente che:

L’80% delle soppressioni deriva sostanzialmente dalla mancanza del treno pronto a partire, a cura dell’impresa ferroviaria regionale;

Non esistono dati in grado di attribuire le cause dei ritardi dei treni.

Sul campo, noi rileviamo, come è anche facile constatare visitando la pagina Facebook del Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno:

Continui guasti e treni mancanti sulle linee suburbane S1, S3, S9 e sui servizi diretti all’aeroporto di Malpensa, nonostante l’effettuazione pressoché totale con treni nuovi o profondamente rinnovati ;

Comunicazioni di treni limitati o soppressi a volte alienate e incoerenti a livello geografico prima che ferroviario, con motivazioni a volte paradossali; ne avevamo già parlato in “Tra i binari” di febbraio 2024, ma la situazione appare sempre più fuori controllo, come se chi scrive non sapesse assolutamente nulla di ferrovia;

Danneggiamento progressivo o, diciamo meglio, “funzionamento speciale” di qualunque dispositivo informatico ufficiale attinente al servizio ferroviario lombardo : la fatturazione elettronica guasta sul sito dell’impresa ferroviaria regionale, l’app ricca di errori grafici o funzionali che vengono incrementati con aggiornamenti trasmessi l’ultimo giorno prima delle vacanze, errori di login o di acquisto degli abbonamenti; inoltre, pulendo i dati dell’app, dopo completa reinstallazione e senza effettuare il login, l’app mantiene in memoria i dati inseriti dall’utente; dove sono salvati? ; e poi i sistemi informativi dei treni nuovi, acquistati con i soldi delle tasse dei cittadini lombardi, il cui funzionamento è obbligatorio da contratto di servizio, che si stanno disattivando progressivamente: sulla flotta Coradia Meridian di nemmeno dieci anni fa , che spesso effettuano corse di sola prima classe (servizio di eccellenza) ormai sono guasti nella grande maggioranza dei casi ; sulla flotta Caravaggio , introdotta meno di cinque anni fa , su sempre più convogli si verificano, e permangono a tempo indeterminato, diverse tipologie di malfunzionamenti, praticamente solo di natura software ; quello tipico è non trasmettere l’audio che dovrebbe annunciare le fermate, eccetto alcune presso cui l’annuncio viene perfettamente effettuato, preferite dal programma secondo criteri imperscrutabili.

Ci sono poi le interruzioni della rete ferroviaria; ormai non ha nemmeno più molto senso distinguere i guasti dai lavori in corso: la pianificazione dei lavori è stata resa nota solo parzialmente e risulta pressoché impossibile monitorarli; non si conosce quasi mai la reale natura delle interruzioni, ma vengono solamente dette e scritte frasi fatte a cui ciascuno può dare una propria interpretazione personale, da affermare secondo abilità dialettica e non secondo la realtà (in filosofia, questo si chiama “sofismo”); in ogni caso alle interruzioni, in particolare quelle impreviste ma non solo, segue un periodo iniziale come dire di straniamento, di stupore, da parte di chi esercisce il servizio che spesso non riesce a farsi trovare preparato e a erogare servizi sostitutivi convincenti.

Rimane però sempre affascinante constatare che chi nel 2018 proponeva la sostituzione sistematica con autobus del treno (che “va fatto dove serve” essendo “rigido, ingombrante e costoso”), nel 2025 conserva queste difficoltà nel reperire e attuare i bus sostitutivi.

In tutto questo, la gente si sta perfino dimenticando quale dovrebbe essere l’orario teorico del proprio treno, per come tutto sembra funzionare a caso.

E il biglietto integrato per Saronno? Sembrerebbe che la proposta dello Stibm di Como, Lecco e Varese sia in dirittura di arrivo, ossia si attende l’approvazione finale da parte di Regione Lombardia, ma non sono stati resi disponibili né dettagli tecnici aggiornati né tempistiche. E non ci stupiremmo se, quando il nostro Stibm sarà attivato, nessun politico o nessun funzionario pertinente per la vicenda si sarà posto il problema dell’estensione a Saronno dello Stibm di Milano, atteso dal territorio e che oggettivamente ha senso per un nodo trasportistico di natura interprovinciale. Su quest’ultimo punto speriamo sinceramente di essere presto smentiti dalla realtà.

Concludiamo con alcuni brevi aggiornamenti per quanto pubblicamente noto:

L’Agenzia Tpl di Como, Lecco, Varese sta sviluppando una propria applicazione mobile per le informazioni sul servizio pubblico di competenza, avvalendosi di uno studio di programmazione specializzato; al momento non sono note date per il lancio dell’applicazione; speriamo che le informazioni contenute siano chiare, univoche, corrette , compreso il servizio urbano di Saronno (su Google Maps è ancora sbagliato);

L’Agenzia Tpl di Como, Lecco, Varese ha quantificato i corrispettivi per i servizi di competenza nel 2025: contratti € 53.577.557,63; concessioni € 6.877.615,48; Ccnl € 7.165.785,72 ; per il servizio urbano di Saronno il corrispettivo è € 747.579,55 + Ccnl € 54.550,02;

Regione Lombardia ha prorogato fino al 31 marzo 2025 il Protocollo d’Intesa del 2024 per lo spostamento gratuito di Ffo e Ffaa sui mezzi pubblici di competenza; l’operazione, da complessivi € 1.525.000,00, trova copertura per € 987.570,40 sul capitolo dei trasferimenti agli Enti subordinati – che effettivamente avevano proprio tanto bisogno di ridurre il denaro a propria disposizione – e per € 537.429,60 sul capitolo dei trasferimenti al servizio ferroviario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti