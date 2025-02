Politica

VARESE – “Il report Inrix sul traffico urbano conferma una realtà che i cittadini conoscono bene: Varese è tra le città più congestionate d’Italia, quarta in classifica, con una media di 49 ore all’anno perse nel traffico. Un dato preoccupante, che riflette anni di scelte urbanistiche sbagliate e una gestione dei lavori pubblici inefficace, che hanno trasformato la mobilità in un problema quotidiano senza soluzioni all’orizzonte”. Così il consigliere comunale e regionale della Lega, Emanuele Monti.

“Varese è ostaggio di decisioni che hanno solo peggiorato la situazione,” denuncia Monti. “La viabilità è stata stravolta senza un piano chiaro, con restringimenti, sensi unici e modifiche che hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. A questo si aggiunge la totale mancanza di programmazione nei lavori pubblici, con cantieri aperti per mesi o addirittura anni, senza coordinamento e senza attenzione alle conseguenze per la città. Il traffico a Varese è il risultato di una gestione che non ha mai tenuto conto delle esigenze di chi vive e lavora sul territorio. Strade congestionate, tempi di percorrenza sempre più lunghi e disagi continui sono diventati la normalità, senza che vi sia stata una reale volontà di risolvere il problema”.

“La Lega propone una revisione seria delle scelte viabilistiche che si sono dimostrate dannose, una pianificazione più efficace dei lavori pubblici e un maggiore controllo sulla qualità degli interventi urbanistici,” prosegue il consigliere leghista; “ma soprattutto, vogliamo riportare al centro le esigenze dei cittadini e delle attività economiche, perché non è accettabile che ogni decisione presa dall’amministrazione finisca per penalizzare chi vive e lavora in città.”

“Varese ha bisogno di una gestione più attenta e competente, che metta fine al caos creato da anni di politiche sbagliate. Non possiamo permettere che la nostra città continui a essere soffocata dal traffico e da lavori pubblici senza criterio. Serve una svolta immediata e la Lega è pronta a portare avanti un piano serio per rimettere in ordine la mobilità e ridare ai varesini una città più vivibile,” conclude Monti.

“La Giunta comunale di sinistra, ostaggio di estremisti ambientalisti, sta facendo una guerra ideologica alle auto: meno parcheggi, corsie più strette, traffico rallentato, realizzazione di ciclabili inutili. Il risultato? Una città in coda e il commercio in crisi nera perché è più facile andare altrove. Sloggiata questa giunta, Varese tornerà presto a respirare e stiamo lavorando in questa direzione”, chiosa Marco Bordonaro, Segretario della Lega Varese.

01022025