“Il cedro di Palazzo Rovelli – ricordano gli esponenti della lista civica – era un albero sottoposto a tutela per la sua importanza, per il suo prestigio storico. O almeno questa era la scusa adottata forse per giustificare i ritardi sui lavori della piazza che, secondo le promesse del sindaco Andrea Basilico, doveva essere pronta e inaugurata entro il mese di novembre del 2023.”

“Vincolo o non vincolo – sostiene il capogruppo Vincenzo Di Paolo – l’abbattimento di quell’albero storico è un grave errore. La piazza poteva essere progettata mantenendo la presenza del cedro, che avrebbe portato valore aggiunto all’opera.

Presenteremo un’interrogazione consiliare – annuncia Di Paolo – per sapere come sia stato possibile arrivare a questa soluzione e per quale motivo non siano state considerate soluzioni alternative per la ristrutturazione della piazza che contemplassero la salvaguardia dello storico albero.”