Cronaca

SARONNO – Ancora topi d’appartamento a Saronno, sui social anche un appello di un cittadino al sindaco Augusto Airoldi, perchè si intervenga per migliorare la sicurezza in città. Nella sua missiva, il cittadino fa riferimento ad un episodio avvenuto l’altra sera al quartiere Matteotti, ad una donna del posto che alle 18 è uscita di casa a fare la spesa.

Brutta sorpresa al ritorno

Al ritorno la bruttissima sorpresa, qualcuno era entrato ed aveva messo tutto a soqquadro in cerca di soldi ed oro, ma non c’era niente da prendere. Ma il copione si è ripetuto qualche momento dopo dalla vicina di casa, qualcuno è entrato, ha aperto cassetti ed armadi ed in questo caso avrebbe raccimolato un gruzzoletto.

(foto archivio)

02022025